Последний раз такое мероприятие проводилось в 2009 году, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В колонии Уральска впервые за 13 лет прошел день открытых дверей Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО В пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что 26 апреля с 10 до 11:30 в учреждении РУ-170/2 состоялся день открытых дверей. Родственники осуждённых могли своими глазами увидеть условия жизни своих близких в местах лишения свободы. По словам начальника воспитательного отдела Ерлана Айберстиева, такие мероприятия проводятся для укрепления родственных связей и чтобы у осуждённого появляется уверенность в завтрашнем дне.
– Осужденным важно знать, что его возвращения ждут дома, а значит у него есть шансы стать полноценным членом общества, - говорит Айберстиев.
Для родственников осуждённых провели экскурсию по территории учреждения, в помещения отряда, где проживают осуждённые, в столовую, где осуждённым разрешили пообщаться со своими близкими. Повидаться с родными пришли 49 человек, семь из которых дети. Всего в учреждении отбывают наказание 450 осуждённых. В колонии Уральска впервые за 13 лет прошел день открытых дверей Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО В колонии Уральска впервые за 13 лет прошел день открытых дверей Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО