– Осужденным важно знать, что его возвращения ждут дома, а значит у него есть шансы стать полноценным членом общества, - говорит Айберстиев.

Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО В пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что 26 апреля с 10 до 11:30 в учреждении РУ-170/2 состоялся день открытых дверей. Родственники осуждённых могли своими глазами увидеть условия жизни своих близких в местах лишения свободы. По словам начальника воспитательного отдела Ерлана Айберстиева, такие мероприятия проводятся для укрепления родственных связей и чтобы у осуждённого появляется уверенность в завтрашнем дне.Для родственников осуждённых провели экскурсию по территории учреждения, в помещения отряда, где проживают осуждённые, в столовую, где осуждённым разрешили пообщаться со своими близкими. Повидаться с родными пришли 49 человек, семь из которых дети. Всего в учреждении отбывают наказание 450 осуждённых.Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКОФото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.