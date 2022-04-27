поезд №221/222 «Алматы-2 - Достык» (три раза в неделю) отправлением из Алматы-2 с 15 июня по 31 августа по средам, пятницам, понедельникам, из Достыка с 16 июня по первое сентября по четвергам, субботам и по вторникам;

поезд №258/257 сообщением «Нур-Султан-1 - Достык» (два раза в неделю) отправлением из Нур-Султан-1 с 16 июня по 28 августа по четвергам и по воскресеньям, из Достыка с 17 июня по 29 августа по пятницам и по понедельникам.

- Национальный перевозчик рекомендует пассажирам оформлять онлайн билеты через сайт bilet.railways.kz или мобильное приложение «Билеты КТЖ». При отсутствии билетов рекомендуем использовать функционал «Лист ожидания», - предупредили в КТЖ.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» сообщили, летом до озера Алаколь будут курсировать два пассажирских поезда.Стоит отметить, что казахстанские туристы ежегодно сталкиваются с проблемой отсутствия билетов в кассах по данным направлениях, их разбирают перекупщики.