В эту неделю запланированы около 50 различных культурно-массовых и спортивных мероприятий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
В акимате Алматы предоставили список мероприятий на Первое Мая:
на площади Абая пройдёт фестиваль музыки «Песня о дружбе». На концерте выступят известные исполнители, в том числе Айкын Толепберген, Газизхан Шекербек, Камшат Жолдыбаева, 2rar, Yenlik, Нурмухамед Жакып, Мади Рымбаев, AYREE, А.Z, Ziruza, C.C.TAY, AlZaBi, КешYou,
в зоопарке пройдет выездная шоу-программа Казахского государственного цирка по случаю открытия циркового сезона,
велопробегом по проспекту Аль-Фараби официально отметят начало велосезона,
в театре традиционного искусства «Алатау» в Алатауском районе пройдет концерт «Бірлігіне берік ел»,
в парке им. М. Ганди в Алмалинском районе будет развлекательная программа для детей и взрослых,
в сквере «Сарыарка», что в Family park в Ауэзовском районе, также состоится праздничный концерт,
мероприятие в ТРЦ «Мега Алматы» в Бостандыкском районе,
в Жетысуском районе праздничная программа состоится в парке «Гүлдер»,
в Медеуском районе – на площади «Ғылым ордасы» и в сквере им. Ш. Уалиханова,
в Наурызбайском районе концерт пройдет возле здания районного акимата,
в Турксибском районе – возле ТРЦ «Март».
Помимо этого с 25 по 29 апреля в городских школах проходят классные часы, посвященные Дню единства народа Казахстана, во всех вузах и колледжах города также пройдут мероприятия.
29 апреля:
в библиотеке имени И. А. Крылова состоится квест «Барлық халықтарға ортақ мейрам» и фестиваль «Ынтымағы жарасқан туған өлкем – Қазақстан» в Евразийском аграрном колледже,
в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла в камерном зале им. Н. Тлендиева запланирован праздничный концерт,
любителей футбола в этот день в парке «Гүлдер» ждут соревнования среди этнокультурных объединений.
30 апреля:
в 10.00 по улице Нурмухамедова в Наурызбайском районе пройдет акция «Бірлігіміз жарасқан!» по посадке саженцев деревьев,
в Автомеханическом колледже состоится фольклорный праздник «Сила птицы в крыльях, сила человека – в дружбе», посвященный празднованию Дня единства народа Казахстана.
Первого мая отмечается День единства народа Казахстана. Так как в этом году он приходится на воскресенье, то второго мая (понедельник) казахстанцы будут отдыхать.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!