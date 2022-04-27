– Прибывшие на место правоохранители установили личности четырёх женщин и двоих мужчин, которые употребляли алкогольные напитки и загрязняли общественное место. Они прошли наркологическую экспертизу, в отношении каждого составлены административные протоколы по статьям 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения» и 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования», - рассказали в полиции.

Скриншот с видео Инцидент произошёл 24 апреля около 6:00 на детской площадке близ многоэтажного дома в микрорайоне Привокзальный. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, стражи порядка во время осмотра видео с камер заметили группу неизвестных людей, которые сидели на детской игровой площадке, распивали алкогольные напитки, бросали на землю окурки семечки, и даже справляли нужду.Каждый из нарушителей оштрафован на 30 тысяч тенге.