Проведение праздничного салюта в честь Дня Победы в Уральске не планируется, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске не будет салюта в честь Дня Победы Фото из архива "МГ" Об этом сообщили в управлении внутренней политики. Девятого мая салюта не будет, но пройдут другие мероприятия в честь праздника Победы. В этом году главные улицы города не будут закрыты. Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн формате на единой информационной платформе. В этом году ветераны ВОВ в ЗКО к девятому мая получат по миллиону тенге. Ко Дню Победы материальную помощь выплатят и нескольким другим категориям граждан. Всего в стране проживает 387 участников и инвалидов ВОВ (на первое апреля 2022 года), год назад их числилось 665 человек. Пока известно, что из других регионов Казахстана салют будет в Усть-Каменогорске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.