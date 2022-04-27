На сегодняшний день в современном дизайне ванных комнат все больше стали отдавать предпочтение душевым кабинам и душевым зонам. Они экономят место, и здесь быстро и комфортно можно принять душ.В магазине «Электрокомплект» представлены модели душевых кабин торговой марки Domani-Spa ( производство г. Екатеринбург) от эконом до премиум класса, а также душевые перегородки, стойки и поддоны от бренда Wasser Kraft, произведённые по немецкой технологии.Здесь же можно подобрать необходимые комплекты для душа с термостатическими смесителями. К примеру, можно приобрести комплект тропического душа.В магазине представлена также коллекция классических и эксклюзивных моделей раковин. Помимо прочего здесь можно приобрести унитазы, биде, а также подобрать различные стильные аксессуары для ванной комнаты.В «Электрокомплекте» большой выбор качественных смесителей для раковин фирмы Wasser Kraft в различном цветовом исполнении: классическом белом цвете, бронзе или сатине.Кстати, обратите внимание на одну из изюминок, которая на сегодняшний день в тренде дизайна ванных комнат – это сенсорное зеркало с подсветкой. Оно станет прекрасным и оригинальным декором для ванной комнаты и создаст комфортное освещение. Вы можете выбрать сенсорное зеркало различной геометрической формы.В магазине также представлена мебель для ванной комнаты и водонагреватели на любой вкус и кошелёк.Вежливые продавцы-консультанты помогут вам в правильном выборе покупок. Приобрети товар можно за наличный и безналичный расчёт, а также через Kaspi Red, в рассрочку или кредит.В магазине «Электрокомплект» вы сможете купить: строительные материалы, электрику, бытовую химию, инвентарь, электроинструменты и электротовары для работ на даче и многое другое.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.