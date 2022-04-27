- Выяснилось, что военная машина принадлежала 35-летнему мужчине. По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 386 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в полиции.Напомним, с 25 апреля в регионе проходит акция по приобретению у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За каждое из них предусмотрено вознаграждение, которое достигает до 100 МРП - 306 300 тенге.
SIEBbmeneB4Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.