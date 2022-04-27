- По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у трёх сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям. У госпитализированных студентов в анализах был выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 апреля 35 студентов Рудненского горно-технологического колледжа обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. 14 из них госпитализировали с диагнозом «Острый гастроэнтерит», остальным назначили амбулаторное лечение. Департамент санэпид контроля Костанайской области проверил столовую, арендуемую частным лицом. В комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что всех студентов выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.Нарушали в столовой и другие санитарные правила. Сотрудники использовали продукты без соответствующих документов, нарушали условия хранения и технологии приготовления блюд.

Патогенные стафилококки вызывают воспалительные процессы. Они могут затрагивать не только различные внутренние органы, но и мышцы, кости и суставы. Главной мерой профилактики является постоянное соблюдение правил гигиены. Также важно не контактировать с главным источником заражения стафилококком - больными людьми.

