Им стал Еркебулан Ихсанов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Бурлинском районе назначили акима Сегодня, 27 апреля, в Бурлинском районе назначили нового акима. Эту должность занял 40-летний Еркебулан Ихсанов. Ранее этот пост занимал Миржан Сатканов, которого вчера вместо Абата Шыныбекова назначили акимом Уральска. Еркебулан Ихсанов родился в 1982 году в ЗКО. Он окончил Западно-Казахстанскую гуманитарную академию по специальности экономист и Академию государственного управления при президенте РК по специальности магистр государственного и местного управления. Трудовую деятельность начал в 2004 году статистиком отдела социальной защиты населения Казталовского района. В разные годы занимал посты:
  • главного специалиста департамента труда и социальной защиты населения ЗКО,
  • главного специалиста финансово-экономического отдела управления культуры ЗКО,
  • главного специалиста и руководителя отдела управления экономики и бюджетного планирования ЗКО,
  • начальника отдела финансов Уральска.
До сегодняшнего дня работал заместителем акима Бурлинского района.