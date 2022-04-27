Бывший чиновник рассказал, какие в действительности допускаются ошибки при строительстве и ремонте дорог, а также похвастался тем, что за полгода построил 180 километров трассы в соседней области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Тимуржана Шакимова
в апреле прошлого года освободили от должности заместителя акима ЗКО. Причина - слабый контроль при строительстве и ремонте дорог. Однако с его уходом мало что изменилось. Это подчеркнул и премьер Алихан Смаилов,
который посетил нашу область на прошлой неделе.
– Гали Нажмеденович, ровно год назад ваш заместитель, курирующий эту сферу, по поручению президента был освобождён от занимаемой должности (Тимуржан Шакимов - прим. автора). Прошёл год, но ничего не изменилось. Почему для качественного и быстрого решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство президента? — тогда обратился к акиму области Алихан Смаилов.
Уже не являющийся государственным служащим Тимуржан Шакимов решил прокомментировать эту ситуацию. В Facebook бывший замакима затронул те вопросы, с которыми сталкивался во время службы, решить которые местные чиновники просто не в силах.
– В течение года я старался не вспоминать этот инцидент, но раз уж напомнили, то хочу высказать своё мнение по поводу наших дорог и различной критики по этому поводу. Кстати, даже мне самому стало интересно, совпадение это или чистая случайность, что рабочая поездка премьер-министра по проблемным вопросам автомобильных дорог ЗКО совпало именно с датой моего ухода с данной должности, как бы из-за этих дорог и то, что в ходе совещания вспомнили про меня и, самое главное, там же было озвучено, что за это время, оказывается ничего не изменилось. Конечно, все это наталкивает меня на мысль, а почему же на самом деле ничего не изменилось, получается, что не во мне было дело что-ли? - написал Шакимов.
Бывший чиновник подчеркнул, что он не случайный человек в строительстве. По его словам, с момента окончания института вся его профессиональная деятельность связана именно со строительством, прошёл путь от мастера до начальника, на государственной службе от руководителя различных управлений в ЗКО и столице до заместителя акима области по строительству. С апреля 2009 года по апрель 2021 года он трижды назначался заместителем акима ЗКО, Атырауской и опять же ЗКО.
– В дорожной отрасли есть такое понятие и показатель как «доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии». Так вот по этому показателю наша область в республике находится на самом последнем месте и очень с большим отрывом, естественно, не в лучшую сторону от других областей. Между нами и предпоследней областью (Актюбинской) разрыв составлял в то время около 25% не в нашу пользу и этот показатель, я думаю, и на сегодня практически не изменился. По этому поводу хочу пояснить моим читателям, что в этом нет никакой вины ни Искалиева, ни Кульгинова, ни Ногаева, ни Измухамбетова. Исторически сложилось так, что с советских времён ЗКО по дорогам финансировалась по остаточному принципу и должным образом не финансировалась также в 90-х и 00-х годах. С начала независимости в ЗКО не было асфальтированных дорог от областного центра до шести районных центров. Сейчас остались у нас только два районных центров которые не соединены с областным центром дорогой с твёрдым покрытием, это Бокейординский и Жанибекский районы, и надеюсь, что капремонт этих дорог в будущем году закончат, - отметил Тимуржан Шакимов.
Он также высказался о злополучном капитальном ремонте автодорог Казталовка - Жанибек - граница РФ и Унеге - Бисен - Сайхин - граница РФ. По его словам, фактически ни аким области, ни областной акимат никакого отношения, именно к этому капитальному ремонту, не имеют, так как акимат отвечает за автомобильные дороги местного значения, где сами проводят конкурс, выбирают подрядчика, финансируют, контролируют, принимают работу, подписывают акты выполненных работ, поэтому у них нет никаких инструментов и механизмов влияния на ход капремонта дороги Казталовка- Жанибек-Сайхин, кроме только как мониторинга и об этом мало кто знает.
– Поэтому все с удовольствием поддерживают критику в адрес местных властей. Объясню почему. Во-первых, эта дорога относится к республиканской сети автомобильных дорог и финансируется только из республиканского бюджета и отвечает за данную дорогу в первую очередь МИИР РК, Комитет автомобильных дорог и АО «НК КазАвтоЖол». Во-вторых, заказчиком этого объекта является АО «НК КазАвтоЖол». С самого начала проект финансируется из республиканского бюджета напрямую через МИИР и АО «НК КазАвтоЖол». Конкурсы по определению проектировщика, подрядчиков, технического надзора проводило само АО «НК КазАвтоЖол». В-третьих, работы на объекте контролируют и принимают они же сами, акты выполненных работ подписывают сотрудники АО «НК КазАвтоЖол», технический и авторский надзор, которых сами же выбрали через свой конкурс, а качество ремонта проверяет РГП «Национальный Центр качества дорожных активов», который тоже является подведомственной организацией МИИР и в конце-концов сами же оплачивают, поэтому тут от акимата ровным счетом ничего не зависит. Акимат может только мониторить, писать всякого рода письма с претензиями на их работу или предложения и все. С 2019 года мной лично написано немало таких претензионных писем в их адрес, не говоря о письмах которые шли за подписью акима области, - поведал бывший замакима.
Вместе с тем он заявил, что не согласен с теми озвученными причинами отставания от графика, о чём говорили на совещании руководство АО «НК КазАвтоЖол». По его словам, дело не в недостаточности финансирования, хотя в первый год финансирование было небольшое, оно все же было и подрядчики практически не могли ее освоить. Шакимов рассказывает, что в 2019 году ноябре месяце, буквально через несколько дней после назначения он поехал ознакомиться с ходом капремонта данной дороги. Он пригласил руководителей всех четырех компаний-подрядчиков, руководство АО «НК КазАвтоЖол», осмотрев дороги провёл совещание с ними в акимате Казталовского района, где у него с ними состоялся жесткий разговор из-за того, что они уже тогда, а было уже конец года, не осваивали выделенные средства, кроме компании Uniserv. Работы никакие не проводились, практически не было на объекте специальной техники, на выделенные средства только начинали закупать инертные материалы и то не в полном объеме.
– Также было и в 2020 году, и в начале 2021 года, по крайней мере при мне, у подрядчиков не хватало производственных мощностей. Вчера увидел в социальных сетях, что за несвоевременное исполнение поручений Главы государства по дорогам в ЗКО от занимаемой должности освобождён вице-министр МИИР. Я не злорадствую, но считаю, что это правильное решение, но с большим опозданием на целый год, так как, еще раз повторюсь, на все 100% ход ремонта полностью и целиком зависит от МИИР и их подведомственных организаций. Ещё два года назад я им говорил, что кроме компании Uniserv надо менять всех подрядчиков, так как с одного взгляда было видно, что они c таким отношением и организацией труда не смогут построить дорогу вовремя, так как эти подрядчики, уже в то время искали себе субподрядчиков, а те в свою очередь суб-субподрядчиков, - подчеркнул Тимуржан Шакимов.
Кроме этого, он привел пример, что дороги все же можно строить и в очень короткие сроки. По его словам, в середине 2013 года, (тогда он работал заместителем акима Атырауской области)
аким области Бактыкожа Измухамбетов дал поручение разработать ПСД на капитальный ремонт автодороги местного значения Атырау-Индер по левому берегу реки Урал, протяженностью 180 километров не ремонтировалась дорога.
– Чтобы приехать в город, люди на пароме переправлялись через реку Урал на другой берег в районе посёлка Махамбет, который находится на расстоянии 65 километров от Атырау и ехали в обратную сторону. Так вот, под ежедневным контролем акима области мы в течении 5-6 месяцев разработали ПСД, получили заключение госэкспертизы, за счёт социальных проектов NCOC профинансировали и местная компания «Атырауинжстрой» в течение года произвела капитальный ремонт дороги протяженностью 180 километров! Это пример того, как за полтора года можно разработать ПСД и построить 180 километров качественной асфальтированной дороги, а АО «НК КазАвтоЖол» дорогу Казталовка- Жанибек-граница РФ и Унеге-Бисен-Сайхин- граница РФ протяженностью 245 километров ремонтируют уже третий год (это не считая срока на разработку ПСД) и неизвестно ещё когда закончат, - предположил он.
В конце своего поста Тимуржан Шакимов отметил, что не понимает почему премьер-министру показывали только городские объекты , но подчеркнул, что лучше и полезнее было бы предложить ему, на вертолете облететь всю трассу от Казталовки до Сайхина, посмотреть ход капитального ремонта, встретиться с подрядчиками и населением этих районов, и предположил, он бы с удовольствием на это согласился.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.