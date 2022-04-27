Почему президент раскритиковал регион, в интервью Tengrinews.kz объяснил глава «КазАвтоЖола» Мейрхат Касымбаев.
Фото из архива "МГ"
Касымбаев отметил, что проблемы в сфере строительства дорог не только в ЗКО, но и в целом в стране связаны с мерами финансирования.
- При старте проектов нет чёткого плана по выделению средств. Конкретно по ремонту этих трасс была совокупность сразу нескольких проблем, которые затормозили проект на несколько лет, - сказал Касымбаев.
В 2019 и 2020 годах в ЗКО проходили обильные дожди, поэтому дорожники не могли приступить к строительству. По словам главы «КазАвтоЖола», после дня дождя работы останавливаются минимум на 10 дней, чтобы высох грунт.
- Работы активно начались в 2020 году, тогда выделили 2,5 миллиарда тенге, но этого было мало. Затем пришла пандемия и вместе со строительством была приостановлена и поставка крайне важного при строительстве дорог щебня, который доставляется из соседней Актюбинской области и России. Позже ситуация стабилизовалась и можно было строить дальше, но всё стало дорожать. Произошло удорожание проекта, поэтому мы откорректировали его и заново приступили к реализации. Сейчас он находится на госэкспертизе, - добавил председатель правления компании.
В прошлом году удалось отремонтировать 55 километров дорог. В этом планируется сдать ещё 119 километров.
- В ЗКО откомандированы заместители глав «КазАвтоЖола» и комитета автодорог МИИР. Мы в ручном режиме будем управлять проектом. К июлю мы хотим запросить у правительства дополнительные средства, чтобы до конца года завершить оставшиеся 74 километра. Но сможем ли мы это сделать, будет известно к середине лета, когда мы увидим, достаточно ли спецтехники и благоприятная ли погода, - подчеркнул Касымбаев.
Что касается дороги Подстепное - Федоровка - граница РФ, Мейрхат Касымбаев пояснил, что выделенные деньги пойдут не только на строительство трассы, но и на полную разборку существующей дороги.
- Также средства будут потрачены на строительство двух новых развязок, 14 скотопрогонов и четырех площадок отдыха, а также реконструкцию пяти мостов и дороги с новым конструктивным слоем дорожного полотна. Кроме того, будут возведены 100 новых водопропускных труб. По завершении ремонта автомобильная дорога будет переведена с III во ІІ категорию, - отметил глава компании.
Он заверил, что если сравнивать с другими странами, особенно западными, то стоимость строительства одного километра дорог в нашей стране мизерная.
- В зарубежных странах строят намного дороже, соответственно, и качество там другое. Даже далеко ходить не надо: в соседних Узбекистане и Кыргызстане цены в полтора раза дороже, в Азербайджане - 2,3 миллиона долларов, в России и Грузии - четыре миллиона долларов, - сказал Касымбаев.
В заключение он отметил, что строить дороги - это нелёгкий и трудоемкий процесс.
Ситуация с дорогами в ЗКО
Автодороги
Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника
. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути.
Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли
четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся.
Недавно стало известно, что вокруг капитального ремонта печально известной трассы Казталовка-Жанибек
вновь разгорелся скандал. Генеральный подрядчик - ТОО «Темиржол жондеу», который в свою очередь нанимает субподрядную организацию ТОО ADF Stroy+. Она заключила договор с местными предпринимателями на предоставление в аренду спецтехники, поставку ГСМ, строительных материалов, услуги по организации питания, а также на вывоз и утилизацию отходов. Однако оплату за предоставленные товары и услуги эти предприниматели не получили
. Общая задолженность ТОО ADF Stroy+ перед поставщиками составляет 236 миллионов тенге.
21 апреля сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры и наказать виновных в срыве сроков
.
22 апреля премьер Алихан Смаилов ознакомился с проектом
по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ и поручил ускорить работу
по строительству и ремонту дорог ЗКО.
23 апреля за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО от занимаемой должности освобождён
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.
26 апреля уволен директор филиала
АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Амир Каримбаев. Кроме этого, меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата АО и комитета автомобильных дорог.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.