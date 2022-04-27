Туши мёртвых животных нашли на берегу Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Экологи выясняют причину массовой гибели тюленей в Мангистау В пресс-службе комитета рыбного хозяйства сообщили, что на место выехали инспекторы мангистауского управления рыбной инспекции. Также оповещены правоохранительные и природоохранные структуры области, органы прокуратуры, ветеринарии, местного исполнительного органа, экологии и чрезвычайных ситуаций.
- По состоянию на 23:00 26 апреля, обнаружено 22 туши мёртвых тюленей, которые находятся в различных местах, удалённых друг от друга. Сотрудники инспекции устанавливают, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии, - сообщили в ведомстве.
Инспекторы совместно с егерской службой обследуют береговую зону. Они отобрали пробы воды и грунта. Ранее в Мангистау нашли мёртвых фламинго. Причину их гибели установить пока не удалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.