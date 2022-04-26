27 апреля в ЗКО ожидается ветер южный и юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду, предупреждают в «Казгидромете». Сильный ветер ожидается в ЗКО На большей части территории республики ожидается ясная погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24, ночью похолодает до +10..+12. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +22..+24 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер южный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.