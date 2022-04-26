Стражи порядка проводят следственные действия, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полицейский задержали уральского "короля трамадола" Общественник Аслан Утепов на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором предположительно житель Уральска подписал себя «королём трамадола». После этого в адрес Утепова посыпались угрозы и он написал заявление в полицию. Спустя несколько часов стало известно о том, что «короля трамадола» всё же удалось задержать. Информацию подтвердили в прокуратуре, а в департаменте полиции сообщили, что в данный момент проводятся следственные действия. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.