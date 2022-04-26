Оказалось, что он вовсе не пропадал, а просто загулял, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Подросток пропал без вести в Уральске 26 апреля стало известно о пропаже 16-летнего Нурислама Сагындыкова. Подросток утром ушёл из дома и не вернулся, родители забили тревогу. Вечером в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что Нурислам Сагындыков нашёлся живым и здоровым. Оказалось, подросток всё это время гулял, а на телефоне села зарядка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.