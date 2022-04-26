Чёрная кошка по кличке Джинкс стала мэром города Хэлл (Ад - прим. автора) в штате Мичиган на три дня, сообщает Daily Mail. В США чёрная кошка стала мэром городка Хэлл Фото: bigfootjinx/Instagram 24 апреля животному вручили ключи от города, численность населения которого составляет всего 72 жителя. Владелица Джинкс проживает в Калифорнии. Она поинтересовалась в социальных сетях, нет ли для её питомца должности. Жители Хэлла предложили кошке возглавить город, пожертвовав бюджету сто долларов. Владелица хвостатой решила, что они примут предложения и кошка возглавит город на три дня. К слову, Джинкс стала звездой ещё до назначения из-за огромных глаз и лап. У неё более 700 тысяч подписчиков в TikTok. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.