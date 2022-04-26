– Школьная медсестра оказала медицинскую помощь мальчику, сейчас он находится под наблюдением врачей. Со всеми участниками конфликта и их родителями проведена разъяснительная работа. Сейчас эти дети находятся под строгим контролем. Директор учебного заведения привлечён к ответственности. В будущем воспитательный процесс этой школы будет находиться под строгим наблюдением, - рассказала Шангереева.

– Пациенту оказали медицинскую помощь. Однако в связи с тем, что ему не требовалась экстренная операция и с тем, что в области нет челюстно-лицевого хирурга, было решено направить пациента к специалистам ЗКО. Ему должны были провести плановую операцию в течение 7-10 дней, - сообщил Нуркабыл Айтмухамбетов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 25 апреля в школе-гимназии №36. Как сообщила руководитель городского отдела образования Феруза Шангереева, в этот день между двумя учениками 10 и 11 класса возник конфликт, который продолжился в школьном туалете и перерос в драку. Десятиклассник избил второго мальчика, а рядом с ними находились шесть учеников 9-х и 11-х классов.Директор детской областной больницы Нуркабыл Айтмухамбетов сообщил, что 25 апреля в 17:30 в приёмное отделение медицинского учреждения с травмами поступил пациент. Он был госпитализирован в отделение отоларингологии.Однако родители пациента добровольно написали расписку и самостоятельно повезли ребенка в ЗКО.