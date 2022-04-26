- Немалую роль в разъяснительной работе сыграли полицейские. Главный имам Сырымского района Куангали Куанышулы выразил благодарность начальнику районного отдела полиции Ерболу Алимбекерову, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители Сырымского района отказались от алкоголя, здесь больше не продают спиртные напитки. Отмечается, что решение принято большинством голосов на общем собрании.Им есть с кого брать пример. Недавно туркестанские полицейские рассказывали, что в селе Алмалы вот уже пять лет не продают алкоголь. С тех пор не было зарегистрировано ни одного преступления, стало меньше семейных конфликтов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.