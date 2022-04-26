16-летний Нурислам Сагындыков вышел из дома утром 26 апреля и не вернулся, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Подросток пропал без вести в Уральске Фото предоставлено ДП ЗКО В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 26 апреля в 7:30 Нурислам Сагындыков вышел из дома в посёлке Зачаганск в направлении КазИИТУ и до настоящего времени домой не вернулся. Приметы: рост - 170-175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в жёлтую толстовку, серые джинсы и кроссовки серого цвета, на голове кепка черного цвета. Особых примет нет, при себе у подростка был телефон. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего Нурислама Сагындыкова, просят сообщить по номерам 92-15-01 или 102. В Уральске нашли без вести пропавшего подростка Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.