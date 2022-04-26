Врач-анестезиолог избежал наказания из-за истечения срока давности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Смерть роженицы и ребёнка в ЗКО: уголовное дело передали в суд 26 апреля судья Жангалинского районного суда Сабыржан Есжанов огласил приговор в отношении врача-анестезиолога, 60-летнего Жаркына Тлешова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником», однако из-за истечения срока давности Тлешов был освобождён от ответственности. Гражданский иск суд удовлетворил частично, осуждённый должен будет выплатить семье погибшей Бибинур Негметовой моральную компенсацию в размере шести миллионов тенге, а также материальную в размере 920 тысяч тенге, хотя потерпевшая сторона попросила суд обязать Тлешова выплатить моральную компенсацию в размере 150 миллионов тенге и материальную в размере пяти миллионов тенге. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней. 24 апреля 2018 года 44-летнюю Бибинур Негметову на 29-й неделей беременности доставили в больницу с кровотечением, где вскоре она умерла на операционном столе. Следствие по этому длилось более трёх лет. Во время судебных заседаний были допрошены врачи, медицинские работники районной больницы, а так же многочисленные эксперты. Прокурор попросил суд назначить Жаркыну Тлешову наказание в виде трёх лет лишения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.