Речь идёт о новом мосте, который будет связывать центр Уральска с микрорайоном Акжайык через реку Чаган, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске строительство моста в микрорайон Акжайык начнется в этом году В 2019 году проект «Строительство автомобильной дороги с мостовым переходом от улицы Сдыкова до ПДП жилого района «А» города Уральска ЗКО» был представлен уральцам и вызвал недовольство горожан. Людей в первую очередь возмутила вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха. Ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через уголок парка. После возмущения горожан власти пообещали, что проект скорректируют и представят общественности на обсуждение. В 2021 году аким Уральска Абат Шыныбеков во время брифинга сообщил, что «проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.», что вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений скорректированного проекта не было. По крайней мере, мы о них никогда не слышали и нам о них точно никто не сообщал. В феврале этого года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что проект всё же скорректировали и ведущая в микрорайон Акжайык дорога через парк не проходит (он проходит через зону, которая относится к лесному фонду - это не парк). Также заместитель градоначальника заверил, что деревья вырубать не планируют. Их будут пересаживать и для этого даже имеется специальная техника. Редакция «МГ» запросила в отделе ЖКХ характеристики проекта и выяснилось, что согласно проекту начало дороги в микрорайон Акжайык с центра города начнётся от  улицы А. Тайманова. Общая протяженность составит 4,1 километра. В том числе протяженность моста составит 220 метров. Дорожное полотно рассчитано на четыре полосы движения. Также предусмотрены тротуары и опоры освещения.
- Сносу подлежит 1 131 дерево. Проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев в пятикратном размере. Дома к сносу не подлежат, - сказано в справке, которую предоставили в ЖКХ Уральска.
Напомним, о строительстве нового микрорайона Акжайык заговорили ещё в феврале 2018 года. Алтай Кульгинов, который возглавлял область в то время, пообещал провести туда новую инфраструктуру, широкие дороги, освещение и построить социальные объекты. Микрорайон рассчитан на порядка 50 тысяч жителей, среди которых будут врачи, учителя и полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.