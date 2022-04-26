На «короля» уже написали заявление в полицию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Житель Уральска объявил себя "королем трамадола" Скрин со Facebook-страницы Аслана Утепова Как рассказывает общественник Аслан Утепов, он настроен искоренить в городе незаконную продажу детям трамадола и наркотиков в Уральске. Мужчина стал опубликовывать присланные объявления от местных жителей о продаже наркотиков в городе на своей странице в Facebook. Там же Утепов опубликовал видео, на котором предположительно житель Уральска передает привет общественнику, а в конце подписывает себя «королём трамадола».
Трамадол — психотропный опиоидный анальгетик, относится к группе частичных агонистов опиоидных рецепторов. Обладает сильной анальгезирующей активностью, даёт быстрый и длительный эффект. В Казахстане запрещен к безрецептурной продаже. 
По словам Аслана Утепова, после публикации видео в его адрес посыпались угрозы и он заявил в полицию. В пресс-службе департамента полиции и прокуратуры ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.