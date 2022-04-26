Ещё один человек ранен, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бизнесменов ЗКО призвали помочь с автотранспортом для мобильных бригад Иллюстративное фото из архива "МГ" О трагедии написал депутат государственной думы Сергей Морозов. Взрослый мужчина зашёл в детский сад в Вешкайме (посёлок в Ульяновской области) во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей, после чего застрелился сам.
- Переговорил с представителями исполнительной власти и депутатским корпусом. По предварительной информации убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 года рождения. Важно разобраться в ситуации и впредь не допустить таких безобразных поступков, - написал Морозов в
.
Губернатор региона Алексей Русских в своём Telegram сообщил, что младший воспитатель пострадала, ей оказывается медицинская помощь. Глава области поручил оказать семьям погибшим всю необходимую поддержку.