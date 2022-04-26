Ещё в прошлом году их было 40 человек. В этом году в ЗКО проживает 21 ветеран, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Не ходить к ветеранам на майские праздники призвал аким ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении внутренней политики региона сообщили, что в ЗКО на сегодняшний день проживает 21 ветеран, из них 17 - в Уральске. Также в области живут три жителя блокадного Ленинграда, семь узников фашистских лагерей, три добровольца Советской армии, 238 вдов участников и инвалидов ВОВ и 3 560 тыловиков. Между тем ещё пять лет назад в 2017 году в ЗКО насчитывалось 112 ветеранов ВОВ, в 2018 году - 111 , в 2019 году - 85 ветеранов, в 2020 году - 62 ветерана ВОВ, а в прошлому году  - 40. К слову, в этом году ветераны ВОВ в ЗКО к 9 мая получат по миллиону тенге. Всего в стране проживает 387 участников и инвалидов ВОВ (на первое апреля 2022 года), год назад их числилось 665 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.