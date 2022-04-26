Решение принято на внеочередном XXIII Съезде партии Amanat, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Представлен новый логотип партии Amanat Фото: Асхат Оралов/Facebook
- Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии Adal об объединении с партией Amanat, – сказал президент.
Глава государства покинул пост председателя Amanat и вышел из партии. Токаев предложил на пост председателя Ерлана Кошанова - спикера мажилиса. Предложение было поддержано.