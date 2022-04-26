Глава государства покинул пост председателя Amanat и вышел из партии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Токаев поручил срочно принять антикризисный план из-за ситуации вокруг Украины Фото: Акорда В Нур-Султане в онлайн-формате проходит внеочередной съезд партии Amanat. В нём принимают участие делегаты со всех регионов.
- С сегодняшнего дня я принял решение уйти с поста председателя партии Amanat и выйти из партии. Этот шаг символичен. Я благодарю всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент предложил на пост председателя Ерлана Кошанова - председателя мажилиса. Предложение подержанно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.