- С сегодняшнего дня я принял решение уйти с поста председателя партии Amanat и выйти из партии. Этот шаг символичен. Я благодарю всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда В Нур-Султане в онлайн-формате проходит внеочередной съезд партии Amanat. В нём принимают участие делегаты со всех регионов.Президент предложил на пост председателя Ерлана Кошанова - председателя мажилиса. Предложение подержанно.