В Алматы вынесли приговор по делу Игоря Дужнова, который убил пятерых людей, передаёт Tengrinews.kz. К 2,5 годам ограничения свободы приговорили педофила в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Суд признал 54-летнего Дужнова виновным в убийстве двоих полицейских и судисполнителя, а также нового хозяина его дома и свидетеля-понятого. Он приговорён к пожизненному сроку. Напомним, в 17 часов 20 сентября 2021 года в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина при исполнении судебного решения открыл стрельбу. Он убил двух участковых инспекторов полиции, судоисполнителя и двух гражданских лиц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.