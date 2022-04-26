– По акту прокурора обеспечен бесплатный проезд согласно требованиям закона, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, – говорит начальник отдела прокуратуры Атырау Ерлан Какиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала введения карточной системы в общественном транспорте школьники стали пользоваться специальными проездными. За две первые поездки в день оплата с их карточек не взималась (подразумевалось – в школу и обратно), а за следующие детям уже приходилось платить. Прокуратура выяснила, что это противоречит решению Атырауского городского маслихата, где чётко указано, что в любой день и в любом направлении дети школьного возраста могут ездить бесплатно.Таким образом, право бесплатного проезда на общественном транспорте имеют учащиеся школ с первого по 11 классы включительно, а также воспитанники интернатных учреждений.