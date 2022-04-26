Абат Шыныбеков назначен на новую должность с сегодняшнего дня, 26 апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Уральска встретится с населением Фото из архива "МГ" Абат Шыныбеков ушёл с поста акима Уральска. Градоначальником назначили Миржана Сатканова. Абат Шыныбеков родился в 1973 году в Западно-Казахстанской области. В 1995 году он окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 1998 году Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Экономика-менеджмент». Трудовую деятельность начал в 1995 году специалистом аппарата акима Каратобинского района. В разные годы работал на позициях:
  • руководитель отдела аппарата акима Каратобинского района;
  • инспектор аппарата акима ЗКО, руководитель отдела;
  • заместитель акима Казталовского района;
  • заместитель председателя ЗКОФ партии «Нур Отан» (теперь Amanat);
  • секретарь Уральского городского маслихата;
  • аким Сырымского района;
  • аким Казталовского района.
До сегодняшнего дня работал акимом Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.