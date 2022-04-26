Сегодня, 26 апреля, Абат Шыныбеков покинул пост акима Уральска. Должность градоначальника он занимал с 2019 года. Чем Абат Абаевич запомнился уральцам.
Правление Абата Шыныбекова пришлось на сложный период пандемии
, с которой весь мир столкнулся впервые. Градоначальнику вместе с мониторинговой группой
приходилось «охотиться» на нарушителей карантина и любителей тоев. Впрочем, были в этом периоде и свои плюсы: уральцы не жаловались на плохие дороги, неблагоустроенные дворы и сломанные качели.
Летом 2020 года возник скандал с Переволочной рощей
. Выяснилось, что в роще власти планируют построить зону отдыха. Уральцы категорично выступили против, даже было создано целое движение. Власти пообещали провести общественные слушания, которые уже не раз переносились. Пока Переволочку удалось отстоять.
В прошлом году в городе разразился ещё один скандал, связанный с именем Шыныбекова. Предприниматель Ирменов построил ЖК и, как позже выяснилось, простроил на территории санитарно-защитной зоны консервного завода «Кублей». Были многочисленные разбирательства и суды, кстати, было даже решение о сносе многоэтажки. Но пока до этого не дошло. Рассмотрение дела в суде возобновили.
С именем Абата Шыныбекова связывают и отсутствие воды просто бесконечное количество раз. Конечно, никто не винит Абат Абаевича в падении уровня воды в Урале,
но вот канализационный коллектор, «благодаря» которому чаще всего и случались аварии,
заменяли при нём. Если в ближайшие годы традиционного отключения воды в 40-градусную жару не будет, то Шыныбекова останется только поблагодарить. Тем более при нём было решено капитально отремонтировать 18 скважин
с низким расходом воды и началась разработка шести новых скважин, что в итоге должно было увеличить объём воды необходимой для нужд города. А ещё завершаются работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Неусыпова. В настоящее время ведутся работы по замене канализационных коллекторов по Саратовской трассе и «КНС-19а» общей протяженностью 20,7 км.
Из хорошего. В прошлом году в Уральске стартовал проект
«Бюджет народного участия». Уральцам предложили самим внести предложения, куда направить бюджетные деньги в рамках данного проекта. В итоге победителями признали два проекта один из которых (амфитеатр под открытым небом)
сейчас реализуется.
А потом наступила зима. Как всегда неожиданно. Причём, зима 2022 года была снежной. Кажется, по утрам ругались все: водители на дорогах, больше похожих на шифер, прохожие в поисках тропинки, да и сами рабочие. Конечно, коммунальщики заявили
, что они были готовы, но уральцы им не поверили.
Снег растаял, но уральские водители материться не перестали. Вместе со снегом растаяли остатки асфальта на дорогах. Улицы Шолохова и Абулхаир хана
и вовсе как после бомбёжки. Власти города пообещали, что на Абулхаир хана в этом году будет средний ремонт, а улицу Шолохова ждёт капремонт, но пока денег не выделено на ней залают ямы. Также в этом году обещают отремонтировать дороги на 18 улицах протяженностью 16,3 км. В посёлке Зачаганск в этом году запланирован капитальный ремонт улиц Дәуқара батыр и Мусагалиева и завершить ремонт на улице 25-й Чапаевской дивизии. В целях реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог города разработан 21 проект с общим охватом более 56 км дорог областного центра.
И куда же без истории со взяткой подчиненных, тем более если это считается самой крупной взяткой за последнее время. Речь идет об Армане Уксукбаеве
, руководителе отдела строительства. В октябре прошлого года ему предъявили обвинение по части 4 статьи 366 УК РК «Получение взятки в особо крупном размере». Сумма внушительная - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. За это чиновник должен был посодействовать предпринимателю в заключении договора госзакупок и беспрепятственно подписать акты выполненных работ по строительству двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по государственной программе «Нурлы жер». Следствие по этому делу ведётся полгода.
