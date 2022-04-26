Сегодня, 26 апреля, Абат Шыныбеков покинул пост акима Уральска. Должность градоначальника он занимал с 2019 года. Чем Абат Абаевич запомнился уральцам. Чем запомнился Абат Шыныбеков на посту акима Уральска Правление Абата Шыныбекова пришлось на сложный период пандемии, с которой весь мир столкнулся впервые. Градоначальнику вместе с мониторинговой группой приходилось «охотиться» на нарушителей карантина и любителей тоев. Впрочем, были в этом периоде и свои плюсы: уральцы не жаловались на плохие дороги, неблагоустроенные дворы и сломанные качели. Летом 2020 года возник скандал с Переволочной рощей. Выяснилось, что в роще власти планируют построить зону отдыха. Уральцы категорично выступили против, даже было создано целое движение. Власти пообещали провести общественные слушания, которые уже не раз переносились. Пока Переволочку удалось отстоять. В прошлом году в городе разразился ещё один скандал, связанный с именем Шыныбекова. Предприниматель Ирменов построил ЖК и, как позже выяснилось, простроил на территории санитарно-защитной зоны консервного завода «Кублей». Были многочисленные разбирательства и суды, кстати, было даже решение о сносе многоэтажки. Но пока до этого не дошло. Рассмотрение дела в суде возобновили. С именем Абата Шыныбекова связывают и отсутствие воды просто бесконечное количество раз. Конечно, никто не винит Абат Абаевича в падении уровня воды в Урале, но вот канализационный коллектор, «благодаря» которому чаще всего и случались аварии, заменяли при нём. Если в ближайшие годы традиционного отключения воды в 40-градусную жару не будет, то Шыныбекова останется только поблагодарить. Тем более при нём было решено капитально отремонтировать 18 скважин с низким расходом воды и началась разработка шести новых скважин, что в итоге должно было увеличить объём воды необходимой для нужд города. А ещё завершаются работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Неусыпова. В настоящее время ведутся работы по замене канализационных коллекторов по Саратовской трассе и «КНС-19а» общей протяженностью 20,7 км. Из хорошего. В прошлом году в Уральске стартовал проект «Бюджет народного участия». Уральцам предложили самим внести предложения, куда направить бюджетные деньги в рамках данного проекта. В итоге победителями признали два проекта один из которых (амфитеатр под открытым небом) сейчас реализуется. А потом наступила зима. Как всегда неожиданно. Причём, зима 2022 года была снежной. Кажется, по утрам ругались все: водители на дорогах, больше похожих на шифер, прохожие в поисках тропинки, да и сами рабочие. Конечно, коммунальщики заявили, что они были готовы, но уральцы им не поверили. Снег растаял, но уральские водители материться не перестали. Вместе со снегом растаяли остатки асфальта на дорогах. Улицы Шолохова и Абулхаир хана и вовсе как после бомбёжки. Власти города пообещали, что на Абулхаир хана в этом году будет средний ремонт, а улицу Шолохова ждёт капремонт, но пока денег не выделено на ней залают ямы. Также в этом году обещают отремонтировать дороги на 18 улицах протяженностью 16,3 км. В посёлке Зачаганск в этом году запланирован капитальный ремонт улиц Дәуқара батыр и Мусагалиева и завершить ремонт на улице 25-й Чапаевской дивизии. В целях реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог города разработан 21 проект с общим охватом более 56 км дорог областного центра. И куда же без истории со взяткой подчиненных, тем более если это считается самой крупной взяткой за последнее время. Речь идет об Армане Уксукбаеве, руководителе отдела строительства. В октябре прошлого года ему предъявили обвинение по части 4 статьи 366 УК РК «Получение взятки в особо крупном размере». Сумма внушительная - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. За это чиновник должен был посодействовать предпринимателю в заключении договора госзакупок и беспрепятственно подписать акты выполненных работ по строительству двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по государственной программе «Нурлы жер». Следствие по этому делу ведётся полгода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.