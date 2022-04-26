Абат Шыныбеков занимал этот пост с августа 2019 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске новый аким   Сегодня, 26 апреля, состоялся актив города, на котором и сменили градоначальника. Абат Шыныбеков покинул пост акима Уральска. На эту должность была предложена кандидатура акима Бурлинского района Миржана Сатканова. Депутаты городского маслихата поддержали предложение. Таким образом, с сегодняшнего дня должность акима Уральска занимает 44-летний Миржан Сатканов. Миржан Сатканов родился 13 мая 1977 года. Окончил университет имени Докуз Еулул в Турции по специальности «Экономист». Трудовой путь начал с ведущего специалиста отдела финансов Уральска. В разные годы занимал должности главного специалиста, начальника отдела, замначальника, а позже и руководителя управления предпринимательства и промышленности ЗКО. В течение года возглавлял управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО. Затем был назначен заместителем акима области. С сентября 2019 года возглавлял Бурлинский район. Абат Шыныбеков занимал должность акима города с 2019 года. В марте этого года житель Уральска создал петицию и потребовал отставки акима. За сутки её подписали около восьми тысяч человек. Люди остаются недовольными благоустройством города, состоянием дорог и уборкой снега. По предварительной информации, Абата Шыныбекова назначат руководителем аппарата акима ЗКО. В Уральске новый аким Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.