- Громкоговоритель слышно в радиусе 300 метров. Он будет летать по выходным дням, когда в горной местной наблюдается скопление отдыхающих. Маршрут его полёта мы сейчас разрабатываем совместно с лесниками. Дальность полёта - семь километров, - сказал Асаинов в ходе брифинга в РСК Алматы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Спасатели взяли на вооружение дрон. Заместитель начальника ДЧС Алматы Самат Асаинов рассказал, что устройство качественное и многофункциональное. Во-первых, оно будет предупреждать пожары. В горной местности дрон будет рассказывать отдыхающим о правилах безопасности, на случай, если они не прочитали текст на предупреждающих табличках.Управляет устройством оператор из командно-штабной машины. Дрон оснащён видеокамерой, которая в режиме онлайн будет передавать обстановку и фиксировать нарушение правил пожарной безопасности. Использовать его будут и в экстренных случаях. Устройство имеет тепловизор, что поможет выявлять очаг возгорания. Оно сможет подниматься на высоту до одного километрах и показывать масштаб происшествия. В прошлом году рейды проходили только в пешем порядке. Спасатели пресекли 242 розжига костра. Напомним, за розжиг костров на территориях особо охраняемых природных зон и в неустановленных местах, сотрудники лесохозяйственных учреждений уполномочены налагать административный штраф. Их сумма варьируется от 30 тысяч до 306 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.