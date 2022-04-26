Анестезиолог свою вину не признал и попросил суд оправдать его, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 26 апреля, в Жангалинском районном суде своё последнее слово произнёс врач-анестезиолог Жаркын Тлешов. Его судят по факту смерти роженицы и младенца. 24 апреля 2018 года 44-летнюю Бибинур Негметову на 29-й неделей беременности доставили в больницу с кровотечением, где вскоре она умерла на операционном столе. Следствие по этому длилось более трёх лет. Во время судебных заседаний были допрошены врачи, медицинские работники районной больницы, а так же многочисленные эксперты. Прокурор попросил суд назначить Жаркыну Тлешову наказание в виде трёх лет лишения свободы
.
Жаркын Тлешов в своём последнем слове заявил, что не считает себя виновным в смерти женщины, попросил вынести суд справедливое решение и оправдать его. Он подчеркнул, что столичный эксперт дал заключение, что младенец умер ещё в утробе матери, до того, как Негметова оказалась на операционном столе.
– Во-первых, кровотечение началось за 3-4 часа до трагедии, это тоже отметил эксперт. Женщина потеряла очень много крови, даже вскрытие показало, что внутренние органы стали белыми. Изначально беременная должна была следить за собой, ухаживать за своим здоровьем, а не доить коров, возить молоко и сметану по бездорожью на продажу. Во-вторых, все препараты, которые были введены, были правильно подобраны. Во время кесарево сечения женщине вводится целый комплекс препаратов - это обезболивающие, расслабляющие мышцы, наркоз, - сказал врач.
Кроме этого, он отметил, что Бибинур Негметову никуда не перевозили. Перед тем, как её завести в операционную, были сделаны все необходимые процедуры, в том числе и УЗИ.
– После того, как человек оказывается в операционной, его оттуда никуда не вывозят. Женщину не таскали по этажам. Операция была назначена вовремя. Я не считаю себя виновным, прошу суд вынести справедливое решение и оправдать меня, - заключил подсудимый.
Судья Сабыржан Есжанов вынесет свой вердикт сегодня во второй половине дня.
Супруг погибшей Галымжан Сагингалиев остался с четырьмя детьми
, младшему из которых на тот момент было всего четыре года. Стоит отметить, что ещё в феврале 2020 года выяснились другие подробности уголовного дела. Почерковедческая экспертиза дала заключение, что подпись в расписке на согласие на операцию не принадлежит погибшей Бибинур
. Следствие длилось почти три года
, и в январе этого года дело наконец передали в суд
. Его рассматривает судья Сабыржан Есжанов.
