Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 25 апреля в 21:45 в канале Тёплый в микрорайоне Водникова спасатели обнаружили и извлекли тело утонувшего 45-летнего мужчины. Сообщается, что он утонул при неизвестных обстоятельствах. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.