В декабре прошлого года сообщалось о досудебном расследовании в отношении бывшего финансового директора ТОО Kcell Solutions (субъект квазигосударственного сектора). С 2018 по 2021 годы он похитил 258 млн тенге, перечисляя деньги на расчётные счета пяти компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг. Также он незаконно выписал 192 миллионов тенге в виде авансов на своё имя. Похищенные деньги от проиграл в двух букмекерских конторах. Сегодня, 26 апреля, в агентстве финансового мониторинга сообщили, решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением на 10 лет права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью.