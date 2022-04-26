- Что касается рынка труда, к «трудоголикам» казахстанцы не относятся: по данным Международной организации труда, в рейтинге стран по продолжительности рабочего времени в 2021 году страна оказалась лишь на 93-м месте из 156. Среднее количество времени в неделю на одного занятого казахстанца — 38 часов, - отмечают аналитики.

- Впрочем, гражданам, действительно готовым трудиться и ответственно пользоваться финансовыми услугами, новый закон явно поможет, как и тем, кто по воле форс-мажорных обстоятельств оказался в сложной жизненной ситуации. Однако желающим просто безболезненно избавиться от долгов, судя по проекту закона и грамотным предложениям, которые уже вносятся экспертами, придётся забыть про подобные иждивенческие настроения, - заключили в Finprom.kz.

- Я бы посоветовал искать возможности для заработка, те люди, которые хотят заработать, найдут такие возможности, в том числе не обращаясь к государству. Самый главный лайфхак – не лениться, находить возможности для заработка, стремиться к получению образования. Думаю, многие из нас сталкивались с принципами меритократии, когда люди работали над собой и имели успех. Таких примеров у нас в Казахстане очень много. Это, я думаю, самый главный лайфхак, – сказал Куантыров в кулуарах мажилиса.

По данным проекта Fingramota.kz,По данным более раннего исследования, проведённого Standard & Poor's в 2016 году, Казахстан по уровню финансовой грамотности находился на 46-м месте среди 142 стран и территорий.Для сравнения, в самом «трудолюбивом» государстве - ОАЭ, показатель составил 52,5 часа, а более 49 часов в неделю там работала почти половина населения. Наихудший уровень занятости по количеству часов в неделю отмечен у беднейших сельскохозяйственных стран Африки — Либерии, Мозамбика и Эфиопии. Среди стран СНГ, включая бывших участников, больше, чем казахстанцы, работают жители Таджикистана, Грузии, Армении и Украины.К трудолюбию накануне казахстанцев призвал и министр национальной экономики Алибек Куантыров.