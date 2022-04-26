– Водитель от полученных травм скончался на месте, его пассажир госпитализирован в Таскалинскую районную больницу, состояние тяжёлое. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в полиции.

Трагедия произошла 25 апреля в 19:45 на дороге Таскала - Аккурай в пяти километрах от посёлка Таскала. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 55-летний водитель Kia Rio не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась с трассы.В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что у 52-летнего пострадавшего диагностирован перелом трёх ребер, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные гематомы лица и ссадины конечностей. Врачи оценивают его состояние как стабильное тяжёлое.