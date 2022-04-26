Новая сборочная площадка Ural Motorcycles будет в Петропавловске, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Урал» перенесёт производство мотоциклов в Казахстан Изображение с сайта Pixabay Генеральный директор Ural Motorcycles Илья Хаит в видео, опубликованном на YouTube-канале компании, заявил о переносе производства мотоциклов из России в Казахстан. Такое решение принято из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, а также из-за запрета на импорт техники из России. Отмечается, что большинство готовой продукции идёт в западные страны. Новая сборочная площадка Ural Motorcycles будет в Петропавловске. При этом на самом Ирбитском мотоциклетном заводе продолжат изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.