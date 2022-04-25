В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24, ночью похолодает до +8..+10. Ветер южный до 12 метров в секунду.

В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер южный до 7 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

С ложбиной уходящего циклона и связанными с ней атмосферными фронтами на востоке, юге, юго-востоке ожидаются дожди. Остальная часть будет находиться под влиянием антициклона, что поспособствует погоде без осадков и повышению температуры воздуха.