- Вина подсудимых доказана признательными показаниями самих подсудимых, результатами оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, заключением видеофонографической экспертизы, заключением государственного аудитора, банковскими документами, - сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного суда.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Курмангазинском районном суде Атырауской области вынесли приговор в отношении сельского акима, который обвинялся в получении взятки и служебном подлоге, а так же его подельника, который обвинялся в даче взятки и подделке документов. Судом установлено, что чиновник, занимая должность акима сельского округа, получил от директора ТОО взятку в сумме 800 тысяч тенге за содействие в продаже здания, принадлежащего аппарату акима, и предоставление в регистрирующий орган официальных документов, в которые директором ТОО были внесены ложные сведения.При назначении наказания суд учёл, что экс-аким имеет на иждивении ребенка-инвалида, а у второго подсудимого есть престарелые родители. Оба подсудимых полностью признали свою вину. Приговором суда, бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 32 миллионов тенге, его подельнику назначен штраф в размере 16 миллионов тенге. Оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.