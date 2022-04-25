Умеренная засуха ожидается в четырёх областях Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Джут в Казахстане: акимы на местах скрывают реальные цифры Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно статистическому прогнозу, на значительной территории стране в мае условия увлажнения ожидаются близкими к норме. Умеренная засуха ожидается:
  • в Актюбинской области в Айтекебийском и в Хромтауском районах,
  • в Костанайской области в Жангильдинском районе,
  • в Кызылординской области в Казалинском районе,
  • в Мангистауской области в Мангистауском районе.
Умеренно-влажные условия увлажнения сложатся в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей. Летом прошлого года засуха стало причиной массовой гибели скотаЗасуха в августе побила пятилетний рекорд в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.