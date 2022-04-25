В акимат Алматы поступило предложение от владельцев компаний о возврате доли в размере 70% в ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли в ТОО «Alan Parking» в собственность города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два новых участка платной парковки появятся в Алматы Иллюстративное фото из архива "МГ" Акимат Алматы принял постановление о возврате долей в обоих компаниях. Система платных парковок функционирует в штатном режиме, а с сегодняшнего дня, 25 апреля, доход от её деятельности будет направлен в бюджет города.
- Начата работа по созданию единого оператора по организации парковочной зоны города. Единый оператор будет создан до первого августа 2022 года. В целях повышения качества сервиса на основе жалоб от жителей Алматы будут приняты комплексные меры для совершенствования работы платных парковок, - сообщили в пресс-службе акимата.
В приоритете будет строительство многоярусных парковок. В середине марта сообщалось о задержании предпринимателя Кайрата Боранбаева, которому принадлежит ТОО RR2. В декабре это ТОО выкупило через торги оставшиеся 30% уставного капитала (принадлежало государству - прим. автора) в ТОО AlanParking. Таким образом, тогда платные парковки полностью перешли в управление частной компании. 15 апреля стало известно о начале досудебного расследования в отношении руководителей A-Parking. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.