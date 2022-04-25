– Уважаемые жители, будьте осторожны. В парке много змей, может сейчас сезон. Но не отпускайте своих детей одних, и в парке не ложитесь на землю. Змей много, аж мурашки по коже, - говорится в описании.

– В Казахстане обитают два вида ужей: это обыкновенный уж и водяной уж. Обыкновенный уж - змея совершенно безобидная для человека, не ядовит и крайне редко кусается, хотя старается вести себя достаточно агрессивно, что сопровождается резкими движениями тела и громким шипением, имитируя поведение ядовитых змей, чтоб его оставили в покое. Если взять ужа в руки, то очень часто он притворяется мёртвым, повисает безжизненно в руках, пока его не оставят в покое. Максимум, какую неприятность он может причинить, так это выпустить свой зловонный секрет, который очень неприятно пахнет и от которого очень тяжело отмыться даже с мылом. Поэтому поводов для беспокойства относительно данных змей нет совершенно. Ну и так как у них сейчас период спаривания, вот можно наблюдать такие скопления змей в одном месте, - прокомментировал видео Александр Гурнев.

Скриншот с видео Враспространяется видеоролик, на котором изображены десятки змей. Пресмыкающиеся свернулись в клубки, а некоторые ползали по брусчатке. Автор ролика утверждает, что такую картину он снял в городском парке культуры и отдыха.Руководитель отдела «Экзотариум» (террариум) Алматинского зоопарка, герпетолог Александр Гурнев рассказал, что на кадрах изображены обыкновенные ужи.