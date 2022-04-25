Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. То есть ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13%. Базовая процентная ставка – это минимальная ставка, по которой центральный банк страны выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков. - Решение повысить базовую ставку отражает приверженность Национального банка к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также странах – торговых партнерах Казахстана и их переноса на внутренние цены. Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд, - пояснили в Нацбанке. Отмечается, что при принятии будущих решений по базовой ставке ключевую роль будут играть поступающие статистические данные и итоги прогнозного раунда «Май-июнь 2022 года». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.