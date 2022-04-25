- У дочери два высших образования, она работала в органах. В 2015 году ей удалили почку. Она перестала работать и получила инвалидность. Но со временем инвалидность не продлили. В декабре прошлого года у неё случился инсульт, она попала в больницу. Потом ее выписали домой. И вот две недели назад инсульт снова повторился. Я физически не могу ей даже поменять памперсы, кое-как. Только кормлю её иногда, а так нам помогают люди. С деньгами тоже туго, моей пенсии хватает на памперсы, оплату коммунальных услуг, еду и таблетки, - говорит Калуа Капаева.

- Это какой-то замкнутый круг. Калуа получает пенсию и проживает с дееспособной дочерью (так числится по документам, у Ляззат нет инвалидности). Поэтому по закону ей не могут предоставить социального работника. Мы как соседи не можем смотреть на это, помогаем. Готовим для них и кормим, - отмечает соседка Гульмаржан Искандирова.

- Я много лет жила по соседству. Они были образцовой семьей, пока не подкачало здоровье. Им нужна помощь, которую будут оказывать круглосуточно, - отметила женщина. - У Калуы есть сын, он живёт в России. Я с ним связывалась, но по каким-то причинам он приехать не может. Вот куда нам обратиться, чтобы им помогли?

- Нам необходимо прояснить ситуацию. Ранее к нам они не обращались, потому что Калуа пенсионер по возрасту и проживала с трудоспособной дочерью. По стандарту у дочери должна быть инвалидность для оказания нашей помощь. Но сейчас мы видим - семья, как исключение. Предстоит работа. Самое главное поставить женщину на биржу как безработную для социальных отчислений. Затем устанавливать инвалидность. К тому же надо обследовать на дееспособность, - объяснила заведующая из территориального центра обслуживания пенсионеров и инвалидов Уральска Тарбия Амангалиева. - Наша служба оказывает помощь в уборке и поставке продуктов питания.

Калуа Капаева 66-летняя Калуа Капаева с трудом рассказывает, что перенесла инсульт ещё в 2011 году. С тех пор за ней ухаживала дочь Ляззат. Но сейчас и она прикована к постели. А мужа не стало после инсульта пять лет назад.Как рассказывают соседи, сейчас Ляззат не может самостоятельно передвигаться, она весь день проводит в постели и не разговаривает. Кроме того, она не может получить медицинскую помощь, у неё нет отчислений по ОСМС (обязательное медицинское страхование).Со слов соседей, убираться у женщин в доме и менять им памперсы мало кто согласится. Квартира в запущенном состоянии, уже завелись тараканы, зловонный запах заполонил подъезд. Бывшая соседка Мира говорит, что она переехала из этого дома, однако не может оставить людей в беде, ходит и помогает им.Когда журналисты «МГ» приехали к Капаевым, туда же пришли сотрудники социальной службы для обследования женщин. Им поступил сигнал от областного управления соцзащиты и соцпрограмм.Дозвониться до сына Калуы журналистам не удалось. К слову, соседи отмечают, что в силу тяжёлого состояния мама с дочкой иногда принимают помощь от незнакомых, но иногда и отказываются. Могут пропускать приём лекарств. Использованные памперсы они оставляют за своей дверью. С родственниками не общаются.Ляззат КапаеваТарбия Амангалиева