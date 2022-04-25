- Пятого января «Н» в группе лиц отключил освещение взлётно-посадочной полосы. Своими действиями он парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолёт с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлётной полосе более 10 часов. В это время вооружённая группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта, - сказал Килымжанов на выступлении в СЦК.Действия мужчины квалифицированы по статье 255 УК – акт терроризма. На сегодня в производстве следственных органов находится 5 041 уголовное дело по январским событиям. В том числе 49 дел по массовым беспорядкам, 45 - по актам терроризма. Под стражей находятся 585 подозреваемых. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
