- Пятого января «Н» в группе лиц отключил освещение взлётно-посадочной полосы. Своими действиями он парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолёт с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлётной полосе более 10 часов. В это время вооружённая группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта, - сказал Килымжанов на выступлении в СЦК.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов рассказал о роли одного из преступников, которые участвовали в захвате аэропорта Алматы.Действия мужчины квалифицированы по статье 255 УК – акт терроризма. На сегодня в производстве следственных органов находится 5 041 уголовное дело по январским событиям. В том числе 49 дел по массовым беспорядкам, 45 - по актам терроризма. Под стражей находятся 585 подозреваемых.