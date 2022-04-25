– Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться в течение четырёх часов, - сообщили в «КазТрансГаз Аймак».

– По словам водителя, борт самостоятельно открылся. Водитель трезв, - отметили в полиции.

Авария произошла сегодня, 25 апреля, в посёлке Зачаганск, напротив ресторана «Асату». Грузовой КамАЗ ехал по улице Азербайджанская, задел газопровод и параллельно снес столб. По информации АО «КазТрансГаз Аймак», не соблюдавший правила дорожного движения водитель КамАЗа снёс газопровод высокого давления. Без газа остаются две многоэтажки - дом №2 по улице Новокирпичная (45 абонентов - прим. автора) и дом №50 по улице Азербайджанская (29 абонентов - прим. автора) и 13 частных домов.В пресс-службе департамента полиции сообщили, что КамАЗ бортом снёс газовую трубу и столб. Жертв и пострадавших в ДТП нет.