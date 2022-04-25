– В 2018 году я со своей семьей решила построить дом на этом земельном участке и обратилась в городской акимат, чтобы изменить его целевое назначение. Мне сделали координирование, я получила необходимые документы и мы построили дом. Однако с 2019 года мой сосед по участку начал писать иски в суд, требуя, чтобы я снесла свой забор. В ноябре 2021 года он написал новое исковое требование и суд вынес решение, что я должна снести забор между нашими участками. Назначенное ранее выездное судебное заседание не состоялось, судья аргументировала это пандемией, - возмущается Сауле Утегалиева.

– Считаю, что суд вынес несправедливое решение. С 1977 года у меня были свои границы, а теперь меня обязали убрать забор. У меня даже акт на землю есть. Я же не виновата, что они на границе дом построили. У меня отнимают собственность. Где закон? Я буду дальше добиваться правды. Сегодня вышла на пикет, чтобы люди знали, какое беззаконие у нас творится. Намерена обращаться в кассационный суд, - добавила Сауле Утегалиева.

Сегодня, 25 апреля, жительница Уральска Сауле Утегалиева вышла на одиночный пикет перед зданием областного суда. Женщина рассказывает, что в 1977 году её родители получили земельный участок в садоводческом обществе «Автомобилист», а в 1993 году её брат оформил участок на своё имя. В 2008 году он подарил участок Утегалиевой.Не согласившись с решением суда первой инстанции, Сауле подала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия оставила решение своих коллег без изменений. Женщина уверяет, что все необходимые документы на участок и на дом у неё имеются.В пресс-службе областного суда сообщили, что 31 января рассмотрено гражданское дело по иску в отношении Сауле Утегалиевой. Суть иска - устранение нарушения прав владения на земельный участок. – Девятого марта этого года в в областной суд поступила апелляционная жалоба от представителей ответчика Утегалиевой. Судебной коллегией по гражданским делам решение суда №2 от 31 января по данному делу оставлено без изменений, апелляционная жалоба представителей ответчика оставлена без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе областного суда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.