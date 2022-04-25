Несогласная с решением суда жительница Уральска вышла на одиночный пикет
Сауле Утегалиева считает, что суд нарушил её право на собственность, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 25 апреля, жительница Уральска Сауле Утегалиева вышла на одиночный пикет перед зданием областного суда. Женщина рассказывает, что в 1977 году её родители получили земельный участок в садоводческом обществе «Автомобилист», а в 1993 году её брат оформил участок на своё имя. В 2008 году он подарил участок Утегалиевой.
– В 2018 году я со своей семьей решила построить дом на этом земельном участке и обратилась в городской акимат, чтобы изменить его целевое назначение. Мне сделали координирование, я получила необходимые документы и мы построили дом. Однако с 2019 года мой сосед по участку начал писать иски в суд, требуя, чтобы я снесла свой забор. В ноябре 2021 года он написал новое исковое требование и суд вынес решение, что я должна снести забор между нашими участками. Назначенное ранее выездное судебное заседание не состоялось, судья аргументировала это пандемией, - возмущается Сауле Утегалиева.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, Сауле подала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия оставила решение своих коллег без изменений. Женщина уверяет, что все необходимые документы на участок и на дом у неё имеются.
– Считаю, что суд вынес несправедливое решение. С 1977 года у меня были свои границы, а теперь меня обязали убрать забор. У меня даже акт на землю есть. Я же не виновата, что они на границе дом построили. У меня отнимают собственность. Где закон? Я буду дальше добиваться правды. Сегодня вышла на пикет, чтобы люди знали, какое беззаконие у нас творится. Намерена обращаться в кассационный суд, - добавила Сауле Утегалиева.
В пресс-службе областного суда сообщили, что 31 января рассмотрено гражданское дело по иску в отношении Сауле Утегалиевой. Суть иска - устранение нарушения прав владения на земельный участок.
– Девятого марта этого года в в областной суд поступила апелляционная жалоба от представителей ответчика Утегалиевой. Судебной коллегией по гражданским делам решение суда №2 от 31 января по данному делу оставлено без изменений, апелляционная жалоба представителей ответчика оставлена без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе областного суда.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
