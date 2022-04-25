– Юноша не убедился, что впереди движущаяся Skoda Rapid заблаговременно подала сигнал поворота налево и совершала разворот, в результате столкнулся с патрульной машиной. В травмпункт городской многопрофильной больницы доставлены двое мужчин 27 и 25 лет. Согласно заключения медицинского освидетельствования, водители автомашин были трезвыми. В результате ДТП владельцам транспортных средств был причинён материальный ущерб, - сообщили в полиции.

Скриншот с видео Авария произошла 24 апреля в 3:30 на проспекте Абулхаир хана, напротив ТД «Анвар». Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 21-летний водитель ВАЗ-21111 ехал по проспекту и выехал на полосу встречного движения.В отношении водителя ВАЗ-21111 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью людей и повреждение транспортных средств». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.