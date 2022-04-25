Президент выразил соболезнования родным и близким солдата, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 600 молодых новобранцев отправятся на воинскую службу из ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне в пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что солдат-срочник Алибек Калбай скончался 22 апреля в военном госпитале Жамбылской области. В ведомстве заявляют, что он потерял сознание во время утреннего построения. Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. По факту его смерти начали проверку. В Акорде сообщают, что Касым-Жомарт Токаев выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью солдата.
- Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность, - говорится в сообщении.
Президент поручил Генеральной прокуратуре, министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.